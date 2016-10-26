Перед переходом в "Анжи" Иличевич отверг предложения из Германии и Испании

Полузащитник "Анжи" Иво Иличевич отметил, что перед переходом в махачкалинский клуб у него не было опасений о переезде в Россию. Также хорват отметил, что посещаемость матчей российского чемпионата для него значения не имеет.

– Я отыграл более 10 сезонов в бундеслиге, – цитирует клубная пресс-служба Иличевича. – Мог остаться и в "Гамбурге", мне предлагали контракт на год. Но я хотел попробовать себя в новом клубе, в новой стране. Было предложение из Испании. Но и там речь шла об однолетнем соглашении. А я хотел перейти в клуб, заинтересованный в длительном сотрудничестве. У меня получились хорошие переговоры с "Анжи", и я подписал трехлетний контракт.

– Каково вам после бундеслиги, известной своей высокой посещаемостью матчей, играть в России, где низкий зрительский интерес – одна из главных проблем?



– Конечно, это прекрасно, когда на твоем матче 60 тысяч зрителей. Но я не очень зависим от этого. К тому же, когда мы играем на своем домашнем стадионе, зрителей бывает немало и здесь приличная поддержка, мы ее чувствуем.



– Бывали ли в нашей стране до перехода в "Анжи"? И не было ли сомнений, опасений, стоит ли перебираться именно в Россию?



– Почему они у меня должны были быть? В России раньше не бывал. Но это для меня вообще не проблема.