Педро Роша - о противостоянии с ЦСКА: "Болельщики и пресса начинают нагнетать обстановку за неделю до игры"

Нападающий "Спартака" Педро Роша сравнил противостояние красно-белых с ЦСКА с матчами между "Гремиу" и "Интернасионалем". Фовард, пополнивший состав действующего чемпиона России летом 2017 года, принял участие в матче против армейцев во втором круге РФПЛ (3:0).
- Перед этими противостояниями болельщики и пресса начинают нагнетать обстановку за неделю до игры. Находясь в команде, чувствуешь, насколько эти игры важны для фанатов. Эти эмоции помогают на поле, ведь никому и никогда не хочется проигрывать принципиальным соперникам.
В этом сезоне Роша провел за "Спартак" 10 матчей во всех клубных турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи.
Островзаячий
Тебе то не играть, чего зря волноваться.
13:04
Союз Аполлонович
Враньё
11:51
mironicus
-tiger- тоже нашел оригинал как же CЭ все перевернул :DD
11:18
-tiger-
СЭ вы чё курите??? вот фрагмент интервью: -Знаешь самого принципиального соперника "Спартака" в России? -Да, это ЦСКА. Для "Гремио" самым принципиальным соперником является "Интернасьонал". Перед этими противостояниями, как в Бразилии, так и в России болельщики и пресса начинают нагнетать обстановку за неделю до игры. Находясь в команде, ты чувствуешь, насколько эти игры важны для фанатов. Эти эмоции помогают на поле, ведь никому и никогда не хочется проигрывать принципиальным соперникам. -Между болельщиками "Гремио" и "Спартака" есть что-то общее? -У обоих клубов просто прекрасные болельщики, которые очень круто поддерживают свои команды, гонят их вперед и придают сил в каждом матче.
10:57
баламошка
Аполлоны и Афродиты красно-синие.
10:28