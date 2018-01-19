Педро Роша - о противостоянии с ЦСКА: "Болельщики и пресса начинают нагнетать обстановку за неделю до игры"

Нападающий "Спартака" Педро Роша сравнил противостояние красно-белых с ЦСКА с матчами между "Гремиу" и "Интернасионалем". Фовард, пополнивший состав действующего чемпиона России летом 2017 года, принял участие в матче против армейцев во втором круге РФПЛ (3:0).

- Перед этими противостояниями болельщики и пресса начинают нагнетать обстановку за неделю до игры. Находясь в команде, чувствуешь, насколько эти игры важны для фанатов. Эти эмоции помогают на поле, ведь никому и никогда не хочется проигрывать принципиальным соперникам.

В этом сезоне Роша провел за "Спартак" 10 матчей во всех клубных турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи.