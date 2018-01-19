10:20 | Футбол — РФПЛ

Педро Роша - о противостоянии с ЦСКА: "Болельщики и пресса начинают нагнетать обстановку за неделю до игры"

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Нападающий "Спартака" Педро Роша сравнил противостояние красно-белых с ЦСКА с матчами между "Гремиу" и "Интернасионалем". Фовард, пополнивший состав действующего чемпиона России летом 2017 года, принял участие в матче против армейцев во втором круге РФПЛ (3:0).

- Перед этими противостояниями болельщики и пресса начинают нагнетать обстановку за неделю до игры. Находясь в команде, чувствуешь, насколько эти игры важны для фанатов. Эти эмоции помогают на поле, ведь никому и никогда не хочется проигрывать принципиальным соперникам. 

В этом сезоне Роша провел за "Спартак" 10 матчей во всех клубных турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4885440

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Островзаячий

Тебе то не играть, чего зря волноваться.

13:04

Союз Аполлонович

Враньё

11:51

mironicus

-tiger- тоже нашел оригинал как же CЭ все перевернул :DD

11:18

-tiger-

СЭ вы чё курите??? вот фрагмент интервью: -Знаешь самого принципиального соперника "Спартака" в России? -Да, это ЦСКА. Для "Гремио" самым принципиальным соперником является "Интернасьонал". Перед этими противостояниями, как в Бразилии, так и в России болельщики и пресса начинают нагнетать обстановку за неделю до игры. Находясь в команде, ты чувствуешь, насколько эти игры важны для фанатов. Эти эмоции помогают на поле, ведь никому и никогда не хочется проигрывать принципиальным соперникам. -Между болельщиками "Гремио" и "Спартака" есть что-то общее? -У обоих клубов просто прекрасные болельщики, которые очень круто поддерживают свои команды, гонят их вперед и придают сил в каждом матче.

10:57

баламошка

Аполлоны и Афродиты красно-синие.

10:28