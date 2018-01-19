Педро Роша: "Над переходом в "Спартак" думал один-два дня"

Нападающий "Спартака" Педро Роша сказал, что при переходе в российский клуб из "Гремиу" не оглядывался на партнера по бразильской команде Луана. Летом 2017 года красно-белые проявляли интерес к обоим игрокам, но переход последнего не состоялся.

- Я не имел много времени на раздумья, поэтому ни с кем не советовался, сразу принял предложение "Спартака". Я слышал о том, что есть такой клуб, что есть интерес с его стороны, подумал один-два дня и принял предложение.

Я не знаю истинных причин, почему он (Луан. - Прим. "СЭ") не захотел переехать в Россию. В этом плане я не смотрел на своего большого друга Луана и принимал решение сам. Считаю, что для меня этот путь правильный.

В "Гремиу" играет много моих друзей, три года, которые я провел в этом клубе нельзя взять и сразу выкинуть из жизни. Но я никогда не сомневался в правильности принятого решения. В целом, конечно, бывшие партнеры поддержали меня и пожелали удачи в "Спартаке".

Напомним, Роша перешел в "Спартак" в конце августа 2017 года. В этом сезоне он провел за красно-белых 10 матчей во всех клубных турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи.