Педро Роша дебютировал за "Спартак" в игре с "Рубином"

Новичок "Спартака" Педро Роша дебютировал за красно-белых в матче 9-го тура чемпионата России с "Рубином". Бразилец вышел на замену на 88-й минуте вместо своего соотечественника Луиза Адриану.

Стоит отметить, что Адриану после этого сразу направился в раздевалку. Видимо, форвард был разочарован собственной игрой и количеством нереализованных моментов.

На момент замены "Спартак" лидировал в счете – 1:0.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"