Педро Роша дебютировал за "Спартак" в игре с "Рубином"

Новичок "Спартака" Педро Роша дебютировал за красно-белых в матче 9-го тура чемпионата России с "Рубином". Бразилец вышел на замену на 88-й минуте вместо своего соотечественника Луиза Адриану.
Стоит отметить, что Адриану после этого сразу направился в раздевалку. Видимо, форвард был разочарован собственной игрой и количеством нереализованных моментов.
На момент замены "Спартак" лидировал в счете – 1:0.
Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"
Луиз Адриану не пожал руку Каррере #СпартакРубин pic.twitter.com/EarE0Po9jk– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 9 сентября 2017 г.