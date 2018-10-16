Павлюченко - Кокорину: "Завистникам не интересны твои объяснения, им интересны твои слезы"

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко публично выразил поддержку арестованному нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Он опубликовал фотографию футболиста с мотивирующей подписью.

- Завистникам не интересны твои объяснения как ты поднялся, им интересны твои слезы от того как ты упал, - написал Павлюченко в Инстаграме.

Напомним, братья Кокорины вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. В настоящий момент они находятся в СИЗО "Бутырка".

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