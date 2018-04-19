Павел Могилевец: "Попову можно отдать пас и уже не думать"

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец остался впечатлен работой на тренировках и игрой с Кристианом Нобоа и Ивелином Поповым. Все игроки пополнили состав клуба из Казани в зимнее трансферное окно.

– "Рубин" забил шесть голов в двух последних матчах, а осенью, бывало, забивал два в шести играх. Как это прокомментируете?

– Дело в психологии, – цитирует "Р-Спорт" Могилевца. – То, что мы наигрываем на тренировках, теперь получается в официальных матчах: проходят комбинации, которые требует от нас тренерский штаб, все ребята выкладываются на 100 процентов. Это и приносит результат. Никто нигде не сбавляет к себе требования, и это возвращается. Как ты готовишься к игре, так она для тебя и складывается.

– Кристиан Нобоа и Ивелин Попов пришли в "Рубин" зимой и уже стали лидерами команды. А как вам с ними играется?

– Кристиан – игрок высокой квалификации, мастер своего дела. С точки зрения видения поля и передач он один из лучших, с кем я тренировался. Попова тоже бы отметил. Иногда, пока с игроками не потренируешься, сложно понять, какого он на самом деле уровня. У меня такое же было с Поповым. Я знал, что он хороший футболист, а когда он начал тренироваться с нами, играть, то понял, что Ивелин – игрок высочайшего уровня и понимания футбола. Ему можно отдать пас и уже не думать.

В составе "Рубина" Нобоа принял участие в шести матчах, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи. В активе Попова на одну игру меньше. В них он забил 4 мяча, а также отметился голевым пасом.