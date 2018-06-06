Паулу Барбоза: "Фернандеш никогда не говорил, что хочет перейти в "Бешикташ". Ждем известий от "Локомотива"

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что хавбек хочет продолжить карьеру в "Бешикташе". Португалец так и не продлил пока контракт с чемпионами России.

– В турецких СМИ появились слова Мануэла Фернандеша: "Хочу завершить карьеру в "Бешикташе". Значит, в "Локомотиве" он не останется?

– Все эти слова – неправда. Думаю, турецкие СМИ сами все придумали. Мануэл такого никогда не говорил. Я уже не раз заявлял, что приоритет Мануэла – продлить контракт с "Локомотивом". Мы свою позицию обозначили. Теперь ждем.

– А почему же тогда контракт до сих пор не продлен?

– Чтобы подписать контракт, нужно встретиться с руководством "Локомотива", обсудить. Пока это не делалось. Мы готовы к переговорам.

– А когда руководство "Локо" готово с вами встретиться?

- Пока сроки нам не обозначили.

– А вы до какого числа собираетесь ждать известий от московского клуба?

- "Локомотив" нам уже сообщил, что хочет продлить контракт с Фернандешом. Мы понимаем, что пока у клуба, видимо, есть более важные вопросы. Чуть позже, думаю, придет наше время. Мы не нервничаем и не переживаем.

– Как дела у Марата Измайлова? Возобновит ли он карьеру?

– Пока я не знаю. Он вернулся из Китая, где принимал участие в турнире. Пока он не обозначил позицию по своему будущему. Скоро решит, собирается ли он играть в следующем сезоне. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

СМИ: Фернандеш хочет завершить карьеру в "Бешикташе"

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