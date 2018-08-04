Парфенов объяснил, почему "Урал" проиграл "Краснодару"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что его команда потеряла концентрацию в последний момент встречи 2-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2) и позволила сопернику победить.

- По горячим следам сложно говорить, - сказал Парфенов в эфире канала "Матч Премьер". - Имели хорошую возможность выйти вперед, но дали сопернику легко сравнять счет, а потом выйти вперед. Старались, выполняли, терпели, но в последний момент потеряли концентрацию. Нам есть, над чем работать - рук опускать не будем.