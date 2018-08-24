Парамонова похоронят в понедельник, церемония прощания должна пройти в академии "Спартака"

Похороны олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 Алексея Парамонова, скончавшегося сегодня на 94-м году жизни, состоятся в понедельник. В то же время возможность попрощаться со старейшим ветераном "Спартака" получат все желающие.

- Мне уже звонили из "Спартака" и сказали, что они будут организовывать церемонию прощания, - сказал "СЭ" друг Парамонова Михаил Захаров. – Прощание с Алексеем Александровичем, скорее всего, пройдет на Оленьем Валу в академии "Спартака". Так было всегда. Думаю, и в этот раз будет тоже самое.

Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось. У него отказали ноги, упало зрение, заболели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.

В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе "Спартака" он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды - обладателем Кубка страны (1950, 1958).

В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола. (Андрей СИЗЯКИН)

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