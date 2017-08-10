Панюков подписал контракт с "Зенитом" на три года

Нападающий Андрей Панюков стал игроком "Зенита". По информации "СЭ", 22-летний футболист заключил с клубом из Санкт-Петербурга контракт на три года. "Атлантас", за который форвард выступал ранее, уже подтвердил факт перехода.

Отметим, что 22-летний футболист принимал участие в летних тренировочных сборах сине-бело-голубых. Однако позже он вернулся в расположение "Атлантаса".

Напомним, что Панюков играл за литовцев с 2015 по 2017 год. В 38 матчах он забил 31 гол. Также на правах аренды он выступал в "Аяччо" и второй команде "Браги".