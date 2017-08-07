Панов не собирается подавать заявление в полицию после нападения на него фанатов

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, которого атаковали фанаты сине-бело-голубых перед матчем 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (5:1), не намерен подавать заявление в полицию.

Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов. Отметим, что до матча бывший футболист прогулялся по Санкт-Петербургу в атрибутике красно-белых.

– Не собираетесь подавать заявление в полицию? – вопрос Панову.

– Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл "Спартак". Остальное – мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет, – у них свои проблемы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Панов – о нападении фанатов: "Кто будет обижаться на быдло?"//

Александр Панов: "Спартак" мне близок и дорог, а в этом "Зените" болеть не за кого//

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"