Палата по разрешению споров РФС обязала "Кубань" заплатить Петреску

В пятницу, 23 декабря, состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. На нем были удовлетворены требования Дана Петреску к "Кубани".

Краснодарский клуб обязали выплатить тренеру задолженности по трудовому договору, компенсации частично. Также клуб должен выплатить проценты за задержку выплаты заработной платы.

Также Палата по разрешению споров РФС наложила на краснодарский клуб запрет на регистрацию новых игроков.