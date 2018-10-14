Отец Мамаева: "Они два года не встречались. А тут праздновали юбилей дружбы, как говорят"

Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин Мамаев рассказал о беседе со своим сыном после инцидента и отметил, что ранее он запретил сыну общаться с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. По его словам, ровно два года они не общались, но встретились, чтобы отметить юбилей дружбы.

Напомним, ранее футболисты были арестованы судом на два месяца за хулиганство. Они вместе с друзьями избили трех человек в Москве. Инцидент попал на видеокамеры, что вызвало грандиозный скандал и разбирательства.

– Я со своей стороны ему запретил… Точнее не запретил, а очень попросил: "Не надо вам с Александром больше общаться", – отметил Константин Мамаев в эфире программы "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой. – ​ Даже не в плане общаться, а это касается увеселительных заведений. Они ровно не общались два года, и они встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, их юбилею дружбы. Больше нет объяснений.