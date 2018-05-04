Осман Кадиев: "Готов оплачивать штрафы, если они пойдут на повышение уровня судейства"

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал решение комитета по этике РФС, который сегодня принял о решение дисквалифицировать руководителя клуба из Махачкалы на четыре матча и оштрафовать его на 100 тысяч рублей за поведение после финального свистка встречи 27-го тура РФПЛ с "Уралом" (0:1).

– Матом кричал не я, – утверждает Кадиев. – Просто выяснял, почему Бикфалви не дали даже желтую карточку за грубый фол против Брызгалова. Мы уже отправили Сергея на операцию в Италию. РФС может накладывать штрафы, и я готов их оплачивать, если средства пойдут на повышение уровня судейства. Футбольному союзу нужно развивать футбол, увеличивать количество игроков и профессиональных клубов. (Евгений БЕЛОУСОВ)