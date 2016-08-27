23:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Орлов сообщил, что Гарай провел последний матч в составе "Зенита"

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Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что матч 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) стал для защитника "Зенита" Эсекиэля Гарая последним в составе питерского клуба. Ранее сообщалось, что 29-летний аргентинец близок к переходу в "Валенсию". Гарай стал игроком "Зенита" летом 2014 года и за это время провел в чемпионате России 50 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи.

"Я нарочно не называл клуб, в который перейдет Гарай. Я просто знаю, что это был его последний официальный матч. А так – ждите официального заявления", – приводит "Матч ТВ" слова Орлова.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/player/7703/seasons/2014-2015/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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