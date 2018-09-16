"Оренбург" – "Зенит": Шатов сыграет впервые с 13 августа, Маркизио - в запасе

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Зенита" на матч 7-го тура чемпионата России. С первых минут в атаке у хозяев сыграет Джордже Деспотович, у гостей пару нападающих составят Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

С первых минут в составе гостей сыграет полузащитник Олег Шатов, который восстановился от травмы. Хавбек, на счету которого в этом сезоне гол и результативная передача в 4 матчах, не выходил на поле с 13 августа.

Также в заявку сине-бело-голубых вошел новичок команды, экс-полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио. Для 32-летнего итальянца игра на стадионе "Газовик" может стать дебютной в составе "Зенита".

Составы команд выглядят следующим образом:

"Оренбург": Фролов – Андреев, Малых, Терехов, Ойеволе, Бегич – Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич – Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Сиваков, Шахов, Чиркин, Бреев, Маляров, Кулишев, Рикарду Алвеш , Козлов, Чуканов, Галаджан;

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Ерохин, Кузяев, Паредес, Шатов – Дзюба, Дриусси;

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Оздоев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

Матч "Оренбург" – "Зенит" состоится сегодня, 16 сентября. Начало игры – 14.00 по московскому времени.

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