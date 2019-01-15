Олссон подписал контракт с "Краснодаром" до 2023 года

Полузащитник Кристоффер Олссон официально подписал контракт с "Краснодаром" до лета 2023 года, сообщает официальный сайт "быков".

23-летний футболист перешел в "Краснодар" из АИКа. Олссон провел 5 матчей за сборную Швеции.

– Черно-зеленые рады принять в свою семью нового члена и рассчитывают, что сотрудничество клуба и футболиста будет успешным и продуктивным, – написано в заявлении "Краснодара" на официальном сайте.

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