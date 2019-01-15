Олссон подписал контракт с "Краснодаром" до 2023 года

Полузащитник Кристоффер Олссон официально подписал контракт с "Краснодаром" до лета 2023 года, сообщает официальный сайт "быков".
23-летний футболист перешел в "Краснодар" из АИКа. Олссон провел 5 матчей за сборную Швеции.
– Черно-зеленые рады принять в свою семью нового члена и рассчитывают, что сотрудничество клуба и футболиста будет успешным и продуктивным, – написано в заявлении "Краснодара" на официальном сайте.
Кристоффер Олссон @krisolsson официально стал игроком "Краснодара"!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 января 2019 г.
Сегодня 23-летний шведский полузащитник подписал с нашим клубом личный контракт до лета 2023 года.
Добро пожаловать в Краснодар, Кристоффер!
Välkommen till Krasnodar, Kristoffer! pic.twitter.com/0IRgnG0Cgh
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133294