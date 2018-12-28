Ольга Смородская: "К руководству "Локомотива" приходит очень невнятная команда"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" высказалась по поводу нового руководства железнодорожников. Сегодня Илья Геркус покинул пост генерального директора московского клуба. По информации "СЭ", новым гендиректором клуба будет Василий Кикнадзе.

– Мне очень жалко видеть, кто приходит. Очень грустно. К руководству приходит очень невнятная команда, – заявила Смородская.

Смородская была президентом железнодорожников в период с июля 2010 по август 2016 года. (Игорь Новиков)

Геркус объявил об уходе из "Локо"