Олег Яровинский: "Мы со Слуцким в "Твенте"? Не в курсе"

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, также работавший с Леонидом Слуцким в английском "Халл Сити", подчеркнул: он не в курсе информации о том, что бывший главный тренер сборной России возглавит "Твенте".
- Правда, что вы с Леонидом Слуцким можете получить работу в "Твенте"?
- "Твенте"? Честно, не в курсе. Даже не знаю, - сказал Яровинский.
- Никаких контактов не было?
- Ничего. Абсолютно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Edmundo.Baldivieso
Слуцкий попытается поднять "Твенте" из Eerste, но у него снова ничего не получится, ибо руководство виновато...
17:03
shpasic
поправочка: в с-ном Твенте
13:41