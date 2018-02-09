Олег Яровинский: "Мы со Слуцким в "Твенте"? Не в курсе"

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, также работавший с Леонидом Слуцким в английском "Халл Сити", подчеркнул: он не в курсе информации о том, что бывший главный тренер сборной России возглавит "Твенте".

- Правда, что вы с Леонидом Слуцким можете получить работу в "Твенте"?

- "Твенте"? Честно, не в курсе. Даже не знаю, - сказал Яровинский.

- Никаких контактов не было?

- Ничего. Абсолютно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)