Олег Романцев: "Тихонов и Аленичев в ФНЛ выдержали проверку на профессионализм"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев назвал плюсом тот факт, что его бывшие игроки Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев развиваются как специалисты постепенно. "Крылья Советов" Тихонова вышли в премьер-лигу, заняв второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ. "Енисей" Аленичева стал третьим во втором по силе дивизионе российского футбола, а в стыковых матчах по сумме двух матчей прошел "Анжи" (3:0 - дома, 3:4 - на выезде).

- За работой Тихонова и Аленичева следили?

- А как же! И то, что с задачей выхода в премьер-лигу они справились, говорит о многом. Турнир ФНЛ для любого тренера - проверка на профессионализм. И Андрей с Димой ее с честью выдержали. Долгие перелеты, смена часовых и климатических поясов требует умения выстраивать программу восстановления, от которой целиком и полностью зависит игровой тонус. Думаю, что здесь свою роль имело и то, что оба они уже поварились в первом дивизионе, знакомы с его нюансами. Тихонов еще и играл там. Важно еще, что и тот, и другой поднимаются по тренерской лестнице поэтапно, шаг за шагом - коллектив физкультуры, вторая лига, первая. Это обогащает, делает мудрее.

- Аленичев уже и в премьер-лиге побывал. Осечка в "Спартаке" не может на что-то повлиять в будущем?

- На такого мужика, как Димка, нет. Как говорил Валерий Лобановский, отрицательный опыт - тоже опыт. Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, но иногда и свои просчеты пользу приносят. И потом в истории его ухода из "Спартака" много неясного. У Аленичева богатейший опыт выступлений в больших клубах, учеба у таких тренеров, как Моуринью, Капелло. Он сознательно готовил себя к тренерской работе и пришел в нее не с пустыми руками.

- В багаже Тихонова, наверное, только конспекты Романцева?

- Почему только Романцева? Уверен, Андрей и у Александра Тарханова, что-то перенял в "Крыльях", и у Слуцкого. Уже в первый сезон в "Енисее" чувствовалось, что Тихонов знает, какую игру хочет выстроить. Это уже немало, если знаешь, по какому пути пойти. (Александр ЛЬВОВ)

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