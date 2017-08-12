Олег Романцев: "После поражения тренер должен покопаться в себе"

Самый титулованный тренер в истории "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что причиной неудач команд всегда является тренер. Ранее нынешний наставник красно-белых Массимо Каррера после поражения от "Зенита" (1:5) сказал, что лучше один раз уступить 0:5, чем пять раз по 0:1.

– По мне лучше вообще не проигрывать, - считает Романцев. - Но если уж случилась такая беда, то прежде всего тренер должен покопаться в себе и поискать, в чем он оказался неправ.

– Вы из тех, кто согласен с поговоркой – выигрывает команда, а проигрывает тренер?

– На все сто. Лично я, как бы ни складывался матч, по каким бы причинам мы ни потерпели поражение, всегда искал причины неудачи только в себе. Для меня самыми досадными были неудачи, когда нам забивали на последних минутах, поскольку всегда требовал от ребят повышенной концентрации именно в концовках.

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