Олег Романцев: "Пока "Локомотив" – одна из приятных неожиданностей чемпионата"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" назвал матч своей бывшей команды против "Локомотива" в 7-м туре чемпионата России (3:4) трагедией ошибок. Также он отметил, что игра красно-зеленых на старте этого сезона является одной из приятных неожиданностей.
– Как охарактеризуете матч?
– Как трагедию ошибок. Для "Спартака". У "Локомотива" их, конечно, тоже хватало. Но в этот день в ранге чемпиона на поле вышел не он. А потому с подопечных Семина и спрос другой. Хотя уверен, несмотря на победу, Юрий Павлович мимо этого не пройдет.
– Вы считаете, что на сегодня "Спартак" укомплектован лучше "Локомотива"?
– В распоряжении Карреры больше классных исполнителей. Да и скамейка длинней. Семин не от хорошей жизни перевел в оборону атакующего хавбека Игнатьева, а Фарфана с Алексеем Миранчуком выдвинул в атаку. И пока выступление "Локомотива" – одна из приятных неожиданностей чемпионата. (Александр ЛЬВОВ)
Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" //
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