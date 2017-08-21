Олег Романцев: "Пока "Локомотив" – одна из приятных неожиданностей чемпионата"

Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" назвал матч своей бывшей команды против "Локомотива"​ в 7-м туре чемпионата России (3:4) трагедией ошибок. Также он отметил, что игра красно-зеленых на старте этого сезона является одной из приятных неожиданностей.

– Как охарактеризуете матч?

– Как трагедию ошибок. Для "Спартака". У "Локомотива" их, конечно, тоже хватало. Но в этот день в ранге чемпиона на поле вышел не он. А потому с подопечных Семина и спрос другой. Хотя уверен, несмотря на победу, Юрий Павлович мимо этого не пройдет.

– Вы считаете, что на сегодня "Спартак" укомплектован лучше "Локомотива"?

– В распоряжении Карреры больше классных исполнителей. Да и скамейка длинней. Семин не от хорошей жизни перевел в оборону атакующего хавбека Игнатьева, а Фарфана с Алексеем Миранчуком выдвинул в атаку. И пока выступление "Локомотива" – одна из приятных неожиданностей чемпионата. (Александр ЛЬВОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив" //

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