Олег Романцев - о критике Глушакова: "Намекать на самогон и гитару - подловато"

Известный российский тренер Олег Романцев, комментируя для "СЭ" критику в адрес капитана "Спартака" Дениса Глушакова, отметил, что спады переживают и звезды мирового футбола. По его словам, хавбеку нельзя припоминать празднование чемпионского титула в 2017 году.
– Но подобное может случиться даже с такими звездами мировой величины, как Месси и Роналду, – подчеркнул Романцев. – И мы видели, как аргентинец ничем не мог помочь "Барселоне" во встрече Лиги чемпионов с "Ромой". Кстати, и сам "Спартак" начинал сезон с натугой, тяжело набирая игру. Причины потери формы Глушаковым могут быть самыми разными, включая бытовые. И уж намекать кому-то здесь на гитару и самогон в ночь празднования "Спартаком" чемпионства, подловато. Тем более, если ты сам был бы не прочь вместе со всеми зелья хлебнуть. (Александр ЛЬВОВ)
Полная версия интервью с Романцевым – в ближайшее время на сайте "СЭ"
- Барселона (Футбол)
- Денис Глушаков
- Рома
- Спартак (футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Олег Романцев
shpasic
а намекать на чемодан и вокзал?)
00:20
Flamenco
Глушаков хороший парень! Ему нужна поддержка! Он снова будет на высоте!!! Всю эту кашу заварил неуч самозванец, тот кто гадости публиковал! Журналист однако
00:06