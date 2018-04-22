Олег Романцев - о критике Глушакова: "Намекать на самогон и гитару - подловато"

Известный российский тренер Олег Романцев, комментируя для "СЭ" критику в адрес капитана "Спартака" Дениса Глушакова, отметил, что спады переживают и звезды мирового футбола. По его словам, хавбеку нельзя припоминать празднование чемпионского титула в 2017 году.

– Но подобное может случиться даже с такими звездами мировой величины, как Месси и Роналду, – подчеркнул Романцев. – И мы видели, как аргентинец ничем не мог помочь "Барселоне" во встрече Лиги чемпионов с "Ромой". Кстати, и сам "Спартак" начинал сезон с натугой, тяжело набирая игру. Причины потери формы Глушаковым могут быть самыми разными, включая бытовые. И уж намекать кому-то здесь на гитару и самогон в ночь празднования "Спартаком" чемпионства, подловато. Тем более, если ты сам был бы не прочь вместе со всеми зелья хлебнуть. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью с Романцевым – в ближайшее время на сайте "СЭ"