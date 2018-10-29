18:56 | Футбол — РПЛ

Олег Романцев: "Карпину по силам наладить обстановку в "Спартаке"

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Бывший главный тренер "Спартака"  Олег Романцев прокомментировал информацию о том, что команду может возглавить Валерий Карпин, ныне работающий с "Ростовом".

– В плане опыта и знания того, с чем придется столкнуться в работе, шансы Карпина выглядят предпочтительнее?

– Здесь палка о двух концах. С одной стороны, кто, как не Валерий, знает, что такое "Спартак", в котором он и директором успел поработать, и дважды был главным тренером. С другой, кроме решения игровых проблем, Карпину потребуется еще наладить и обстановку в коллективе. Хотя, то, что он находил верные решения в общении с такими непростыми персонажами, как Веллитон, Ари и Кариока, подтверждают – ему это по силам. Да и пара комплектов серебряных медалей тоже о чем-то да говорит. А за те сезоны, что он руководил командой, взлетов и падений у нее хватало. И расставание с ним, как со "сбитым летчиком", было не самым теплым. (Александр Львов)

Полная версия интервью – здесь.

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/oleg-romancev-da-karpin-znaet-spartak-no-rasstavanie-s-nim-bylo-ne-samym-teplym-1473276/

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