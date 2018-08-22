Олег Романцев: "Дзюба – форвард, у которого в 30 все только начинается!"

Знаменитый футбольный тренер Олег Романцев поздравил с 30-летием нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

– С огромной радостью поздравляю этого Футболиста с большой буквы с Днем рождения, – сказал Романцев, девять раз приводивший "Спартак" к чемпионству в России и СССР. – Для Дзюбы он 30-й по счету. А потому особенно ценен тем, что именно в этот год он заставил всех без исключения уважать себя, как игрока, сумевшего пройти в своем деле все. И при этом не сломаться, а стать еще крепче, мудрее и полезнее для всех – для клуба, для сборной, болельщиков, для футбола. А потому удачи тебе, Артем, здоровья и побольше голов! В чем я не сомневаюсь. У тебя все только начинается! (Александр ЛЬВОВ)

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