Олег Кононов: "Не смогли реализовать свои моменты"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" (1:2) отметил, что его команда планировала сыграть в агрессивный футбол. По его словам, у грозненцев было достаточно моментов, однако подвела реализация.

- Мы планировали играть агрессивно с первых минут, - сказал Кононов в эфире телеканала "Наш футбол". - В начале второго тайма у нас было много моментов, но не смогли забить. Возможно, сказывается психологическое давление. Но по второму тайму так и не скажешь. Надо было забивать.