17:02 5 августа | Футбол — РФПЛ

Олег Кононов: "Ахмат" владел инициативой, ничего не предвещало такой концовки"


Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после поражения от "Уфы" (2:3) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что ничего не предвещало такой концовки, когда уфимцы забили три гола с 80-й минуты. Он также добавил, что соперник заиграл только после травмы защитника Андрея Семенова.

– Мы владели инициативой, ничего не предвещало такой концовки, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Кононов. – Допустили глупые ошибки. Дали возможность "Уфе" забить с двух стандартов плюс еще один гол. Играли до конца, удалось забить еще один мяч. К сожалению, этого не хватило.

Не могу сказать, что ребята играли плохо. Мы гнули свою линию, но в концовке не получилось. Не давали "Уфе" играть, они заиграли только после травмы Андрея Семенова.

Игроки "Уфы" не выбили мяч после травмы Семенова? Считаю, что это неправильно. Всегда должен быть фэйр-плей.

Текстовая трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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