Олег Иванов: "В "Тереке" действительно никто не получает больше миллиона евро в год"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью eurosport.ru выразил уверенность, что футбольные клубы должны быть частными. Также Иванов подчеркнул, что в "Тереке" никто не получает более миллиона евро в год.

– "Анжи" и "Томь" объявили о распродаже игроков. Вы считаете, государство должно поддерживать нищие клубы?

– Нет, клубы вообще должны быть частными. Хочешь зарабатывать – веди правильную политику. Не хочешь – становись банкротом.

– Тогда бы обанкротились почти все команды РФПЛ.

– А что делать? Не тратить же постоянно государственные деньги. Да, я хорошо зарабатываю, но надо понимать, что кроме футбола, хоккея и волейбола есть люди, о которых тоже не следует забывать.

– Зарплаты в российском футболе перегреты?

– Наверное, я никогда не зарабатывал перегретых денег. О других могу судить только из прессы. Если то, что там пишут, – правда, то это неправильно. Удивительно, когда некоторые игроки получают, как звезды из топ-чемпионатов.

– В "Тереке" действительно никто не получает больше 1 млн евро в год?

– Это правда.

– Даже у вас меньше миллиона?

– Да.