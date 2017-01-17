Олег Иванов: "Тренер "Терека" по физподготовке пока стесняется, но скоро начнет нас гонять"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью клубной пресс-службе выразил радость от того, что команда сумела подписать хавбека Бернарда Беришу. По его словам, у новичка не возникнет проблем в грозненском клубе.

- Тренеры сказали, что вы хорошо поработали над домашним заданием. Следовательно, чувствуете себя хорошо? - вопрос Иванову.

- Тренеры, наверное, пошутили (смеется). Сейчас предстоит набирать кондиции.

- Обычно на первом сборе много беговой работы. А вы пока в основном занимаетесь с мячом...

- Полагаю, тренер по физподготовке пока стесняется, но скоро начнет гонять нас.

- Как ощущения в целом?

- Соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят. Думаю, за сборы мы успеем надоесть друг другу. У нас в команде есть новичок, мы знаем Беришу, он играл за "Анжи". Достаточно квалифицированный футболист, быстрый, техничный. Нам только в плюс, что успели быстрее всех среагировать и подписать такого футболиста.

- Как быть Берише, которому предстоит играть с не менее быстрым Мохаммади на фланге?

- Ему следует проложить для себя отдельные рельсы, чтобы они не мешали друг другу (улыбается). На самом деле, думаю, ребята разберутся.