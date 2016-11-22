Олег Иванов: "Цель "Терека" - попадание в зону еврокубков. Посмотрим, на что наиграем"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что команда идет в верхней части турнирной таблицы за счет самоотдачи. При этом хавбек выразил мнение, что сейчас команда далека от игры, которую демонстрировала в прошлом сезоне.

- "Терек" идет высоко в турнирной таблице в этом сезоне. За счет чего удается добиваться такого результата?

- Честно говоря, не думаю, что в игровом плане мы прибавили по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, за счет самоотдачи. Но считаю, что мы еще далеки от той игры, что показывали в прошлом сезоне, может быть, мы где-то меньше очков брали, но показывали более зрелищный футбол.

- Какая задача на сезон у "Терека"?

- Задачу объявляли - еврокубковая зона. Посмотрим, на что мы наиграем.

- Вас вдохновляет пример "Ростова"?

- Любая команда, которая играет в еврокубках, вдохновляет. Все-таки это праздник для футболиста и болельщиков. Каждый хочет поиграть на таком уровне.

- Но есть негласный запрет на проведение матчей в Грозном.

- Честно говоря, я не знаю, с чем связан этот запрет. В первую очередь, надо смотреть на причину. Здесь не должно быть никаких запретов. Я три года живу в Грозном, до этого два года в Кисловодске, и мы сюда ездили на игры, и никаких проблем не возникало. Думаю, что игра главной команды страны тут - большой праздник для Чеченской Республики. Раз румынам понравилось, то это должно поспособствовать.