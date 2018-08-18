Олег Фоменко: "Удаление Ари? Когда за фол на тебе не ставят чистую точку, эмоции объяснимы"

Главный тренер "Краснодара" Олег Фоменко прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1) в четвертом туре российской премьер-лиги. По словам специалиста, у него нет претензий к удаленному Ари.

- Обидно проигрывать такие матчи, - сказал Фоменко. - Ребята молодцы, весь матч играли хорошо, создали достаточно моментов, но не реализовали. А в концовке не углядели за Зе Луишем и Жиго. Поэтому и проиграли.

- Мамаев вышел под нападающим после долго перерыва. С чем это связано?

- Паша сам по себе – центральный полузащитник. Потом его перевели на фланг, сейчас вернули на это место. В целом сегодня Паша сыграл хорошо, дальше будем смотреть по ситуации.

- А почему не вышел Перейра с первых минут? Состояние здоровья?

- Нет, ротация. Выбор пал на Мамаева.

- Согласны с тем, что "Краснодар" провел лучший матч на старте сезона?

- Да, согласен. По качеству игра действительно стала лучшей для нас. Весь матч владели преимуществом, создавали моменты. Есть еще вопросы к судьям. Комментировать их не хочется, но они остаются.

- Будете наказывать Ари за красную карточку?

- Знаете… Понятно, что он не прав, взыграли эмоции. Плюс Жиго его спровоцировал. Когда ты проигрываешь, против тебя чистое нарушение правил, чистая точка… Но ее не ставят, эмоции могут взыграть. Плюс как вы думаете, вратарь "Спартака" сегодня наиграл на желтую карточку? Но это "Спартак" - народная команда, ей можно. Какие могут быть претензии к Ари? Боролся, нагнетал, выплескивал энергию. (Михаил ГОНЧАРОВ)