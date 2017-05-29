Олег Артемов: "Динамо" ведет переговоры по Погребняку? Впервые слышу"

Олег Артемов, представитель нападающего "Динамо" Павла Погребняка, рассказал "СЭ", что к нему из клуба никто не обращался по поводу перехода футболиста. Он отметил, что у 33-летнего форварда действующий контракт с бело-голубыми. В нынешнем сезоне Погребняк сыграл восемь матчей в ФНЛ и один – в Кубке России, проведя в общей сложности 214 минут.

– Павел Погребняк на контракте в "Динамо". У него действующее соглашение с клубом, – сказал Артемов.

– В "Динамо" говорят, что ведутся переговоры со сторонними клубами, с самим футболистом.

– Впервые слышу. Ко мне никто не обращался. (Сергей АСТАХОВ)