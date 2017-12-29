Новичок "Анжи": "Чемпионат России сильнее, чем румынский"

Новичок "Анжи" Паул Антон, ранее выступавший в составе бухарестского "Динамо", уверен, что сделал правильный шаг, сменив клуб. Контракт с 26-летним полузащитником заключен на два с половиной года.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах хавбек провел 22 матча и забил шесть голов.

– Я не могу сказать, что трансфер был моей мечтой, но этот переход выгоден с каждой точки зрения. Каждый профессионал на моем месте поступил бы точно так же, – приводит Doar Dinamo слова Антона. – За мной продолжат наблюдать представители сборной Румынии, если я продолжу прогрессировать. Я перешел в клуб, выступающий в чемпионате, который по силе превосходит румынское первенство.

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