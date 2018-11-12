Нобоа показал, как восстанавливается после травмы колена. Видео

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в своем Твиттере показал, как работает над восстановлением после травмы крестообразной связки колена. 33-летний эквадорец постепенно все больше нагружает колено после операции.

Ожидается, что Нобоа приступит к работе на поле в январе и продолжит восстановление, тренируясь с мячом по индивидуальной программе.

В нынешнем сезоне Нобоа успел провести пять матчей, забив один мяч.