Нобоа показал, как восстанавливается после травмы колена. Видео

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в своем Твиттере показал, как работает над восстановлением после травмы крестообразной связки колена. 33-летний эквадорец постепенно все больше нагружает колено после операции.
Ожидается, что Нобоа приступит к работе на поле в январе и продолжит восстановление, тренируясь с мячом по индивидуальной программе.
В нынешнем сезоне Нобоа успел провести пять матчей, забив один мяч.
💪🏾🙌🏽 pic.twitter.com/qYDainBMD8– cristhian noboa (@cristhian_noboa) 12 ноября 2018 г.
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