22:39 11 марта | Футбол — РФПЛ

Никола Максимович: "Фол был, меня держали руками. Но вообще СКА - молодцы"

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Защитник "Спартака" Никола Максимович после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск"​ (1:0) отметил, что его команда заслужила три очка. Футболист также добавил, что для красно-белых игра получилась изнурительной.

– Я бы похвалил игроков "СКА-Хабаровск", – сказал Максимович. – Они оборонялись очень отчаянно, боролись до конца. Тем более нужно учитывать, что они пролетели такое расстояние. Я разговаривал с сербами из СКА (Тубичем, МарковичемПрим. "СЭ"). Рассказывают, что полночи не спали из-за дороги. Понятно, что против "Спартака" им было глупо играть в открытый футбол. Поэтому они плотно защищались. Для нас матч получился изнурительный. К счастью, мы все-таки победили. Спасибо Фернанду, который так пробил. Три очка наши. Мы их заслужили.

– Сегодня вы довольно часто начинали атаки.

– Да, даже чаще, чем некоторые полузащитники. Видимо, тренер решил использовать мой итальянский опыт. Против "Локомотива" проявить эти качества мне не позволил снег.

– Начинаете ли чувствовать ли себя лидером линии защиты?

– Не думаю, что это необходимо. Главное четко выполнять свою работу. Но по возможности, конечно, подсказываю партнерам.

– Фолили на вас в эпизоде с роковым для хабаровчан штрафным?

– Да, фол был. Руками меня задержали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Спартак М - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Конебакланы в это никогда не поверят. Бакланы, потому что сегодня в их ворота не поставили чистый пеналь, а лошади, потому что в их ворота не засчитали чистый гол. Они бесчестны, поэтому в честность Спартака никогда не поверят)

22:47 11 марта

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