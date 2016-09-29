Никита Симонян: "Заслуга Аленичева есть, но сейчас "Спартак" возглавляет Каррера"

Первый вице-президент РФС, бывший футболист "Спартака" Никита Симонян отметил, что ему импонирует новый главный тренер красно-белых – итальянец Массимо Каррера. В то же время ветеран красно-белых отметил заслугу Дмитрия Аленичева в нынешних успехах команды.

– Видно, что человек живет игрой и командой, – приводит ТАСС слова Симоняна. – Мне лично он импонирует, потому что вмешивается в игру, делает понятные замены. Конечно, неудачи бывают у всех, это футбол, а дальше посмотрим.

Есть заслуга и Аленичева: все-таки он готовил команду, и, кстати, тот же Дмитрий пригласил Карреру. Каррера, как мне думается, порядочный человек и может сказать немало добрых слов в адрес Аленичева. Но сейчас команду возглавляет Каррера.