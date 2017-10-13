Никита Чернов: "Березуцкие - важная часть микроклимата в ЦСКА"

Защитник ЦСКА Никита Чернов, выступающий в этом сезоне на правах аренды за "Урал", в интервью "Известиям" отметил, что старается смотреть все матчи армейцев. По словам 21-летнего футболиста, он наблюдает за действиями обороны команды.

- Когда есть возможность, всегда смотрю матчи армейцев, - отмечает Чернов. - В основном, конечно, по телевизору, но игру с "Уфой" удалось посмотреть на стадионе. Нам дали выходной, ребята из ЦСКА пригласили, и я с удовольствием пришел. Стараюсь наблюдать за действиями обороны и всей команды в целом. Думаю, в будущем мне это пригодится.

- В ЦСКА сейчас достаточно успешно выступают много воспитанников клуба. Однако в российском футболе часто случается, что молодые игроки по разным причинам перестают прогрессировать. Красно-синим подобные ситуации не грозят?

- Не думаю, что такое возможно. В ЦСКА собраны профессионалы, и те же Вася с Лешей не дают молодым зазнаваться. Всегда ставят на место и не позволяют витать в облаках. То же можно сказать и про Виктора Михайловича, он никому спуска не даст. Так что таких историй точно не будет. В целом же ребятам нужно дать время, чтобы привыкнуть к уровню РФПЛ. Но с опытными партнерами, которые всегда готовы подсказать и помочь, процесс адаптации проходит легче.

- В чем проявляется жесткость братьев Березуцких?

- Они сразу видят, что на тренировке ты хотя бы немного халтуришь или недорабатываешь. К ним присоединяются и другие старшие ребята. Когда ты находишься в таком тонусе, это превращается в привычку, и в игре тоже не позволяешь себе послаблений.

- Что слышали от них в свой адрес лично вы?

- Я бы не сказал, что это что-то жесткое. Просто какие-то шутки, но все по-доброму. Братья всегда славились своим чувством юмора. Могут даже без повода прицепиться к чему-то, но это неотъемлемая часть атмосферы в коллективе. Мы понимаем, что Березуцкие - важная часть микроклимата в ЦСКА. Но и мы в ответ можем пошутить. В рамках дозволенного, конечно.

- Они эти шутки нормально воспринимают?

- Вообще без проблем. Не помню, чтобы после такого кто-то из старших косо смотрел на кого-то из молодых ребят. На тренировках ЦСКА всегда смешно и весело.

- А что можете сказать про полузащитника Понтуса Вернблума? Во время игр он кричит и на судей, и на соперников, и на партнеров…

- Понтус в повседневной жизни - добрый и хороший человек. Мы с Сашей Головиным постоянно общаемся с Вернблумом, шутим. Но как только дело доходит до футбольного поля, в нем проявляется совершенно другой человек. У Понтуса как будто какой-то переключатель есть.

- В матче с "Уфой" он получил неприятную травму, но при этом улыбался, лежа на носилках…

- Просто, наверное, сначала был болевой шок, и он не сразу понял степень серьезности травмы. Хотя, зная Понтуса, я уверен, что уже в следующем матче он будет играть.

- С учетом того что в ЦСКА выступают много молодых игроков, ваш уход в аренду кажется странным. Кто принял это решение?

- В первую очередь это мое решение. Я хотел больше играть и понимал, что не смогу получить желаемого количества игрового времени в ЦСКА. Я поговорил с тренером, он увидел, как я рвусь в бой, хочу проявить себя, и отпустил. Я очень благодарен Виктору Михайловичу за это. Я уже получил опыт игр в премьер-лиге и надеюсь, что дальше его будет только больше.