Никита Бурмистров: "Изначально были бы довольны ничьей с "Локо", но не по такой игре"

Полузащитник "Арсенала" Никита Бурмистров выразил разочарование исходом матча 9-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1), передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. "Канониры" долгое время лидировали, но пропустили уже в добавленное время с пенальти.

– Ваша команда упустила победу. И все-таки ничья – это хороший результат?

– Если бы нам до матча сказали, что будет ничья, мы были бы довольны, но при том раскладе, который был, наверное, нет. У соперника было не так много моментов, хотя они контролировали мяч и имели территориальное преимущество. Мы лучше выбегали, у нас и штанга была, и перспективы выиграть.

– Ваша команда имела долгую безголевую серию. Это давило?

– Мы стараемся играть от атаки и наигрываем это, но не всегда получается, потому что соперники более высокого уровня, чем мы. Сегодня удалось, но этого не хватило.

Трансляция матча "Локомотив" - "Арсенал"