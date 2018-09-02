Неудачная серия Дзюбы продолжается

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, забивший четыре гола в первых четырех матчах против родного "Спартака", снова не сумел огорчить красно-белых. Но если в прошлом сезоне форвард дважды выходил на замену, то в воскресенье он провел на поле все 90 минут. Всего за семь матчей Дзюба отметился четырьмя голами и одной голевой передачей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Дзюбы против "Спартака"