Неудачная серия Дзюбы продолжается

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, забивший четыре гола в первых четырех матчах против родного "Спартака", снова не сумел огорчить красно-белых. Но если в прошлом сезоне форвард дважды выходил на замену, то в воскресенье он провел на поле все 90 минут. Всего за семь матчей Дзюба отметился четырьмя голами и одной голевой передачей. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи Дзюбы против "Спартака"
|
Дата
|
Клубы
|
стадион
|
Счет
|
Минуты
|
Действия
|
"СЭ"
|
26.09.2015
|
Зенит
|
Открытие Арена
|
2:2
|
90
|
Гол
|
6,5
|
16.04.2016
|
Зенит
|
Петровский
|
5:2
|
90
|
Гол, гол.передача
|
6,5
|
02.10.2016
|
Зенит
|
Петровский
|
4:2
|
90
|
Гол, жк
|
7,0
|
16.04.2017
|
Зенит
|
Открытие Арена
|
1:2
|
90
|
Гол
|
6,5
|
06.08.2017
|
Зенит
|
Санкт-Петербург
|
5:1
|
3 (в)
|
-
|
б/о
|
27.11.2017
|
Зенит
|
Открытие Арена
|
1:3
|
25 (в)
|
-
|
5,0
|
02.09.2018
|
Зенит
|
Санкт-Петербург
|
0:0
|
90
|
-
|
5,5