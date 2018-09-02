21:36 | Футбол — РПЛ

Неудачная серия Дзюбы продолжается


Нападающий "Зенита"  Артем Дзюба, забивший четыре гола в первых четырех матчах против родного "Спартака", снова не сумел огорчить красно-белых. Но если в прошлом сезоне форвард дважды выходил на замену, то в воскресенье он провел на поле все 90 минут. Всего за семь матчей Дзюба отметился четырьмя голами и одной голевой передачей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи Дзюбы  против "Спартака"

Дата

Клубы

стадион

Счет

Минуты

Действия

"СЭ"

26.09.2015

Зенит

Открытие Арена

2:2

90

Гол

6,5

16.04.2016

Зенит

Петровский

5:2

90

Гол, гол.передача

6,5

02.10.2016

Зенит

Петровский

4:2

90

Гол, жк

7,0

16.04.2017

Зенит

Открытие Арена

1:2

90

Гол

6,5

06.08.2017

Зенит

Санкт-Петербург

5:1

3 (в)

-

б/о

27.11.2017

Зенит

Открытие Арена

1:3

25 (в)

-

5,0

02.09.2018

Зенит

Санкт-Петербург

0:0

90

-

5,5

 

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