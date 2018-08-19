Нет пенальти на Ари? "Краснодар" удивлен объяснением главы ДСИ

После того, как руководитель департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров в интервью "СЭ" поддержал решение арбитра Сергея Лапочкина, не назначившего 11-метровый удар в ворота "Спартака" в субботнем матче красно-белых с "Краснодаром", в редакцию обратился генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг. Он задал несколько вопросов главе ДСИ.

– Мы не хотели вступать в открытую дискуссию, – отметил Хашиг. – Но раз Александр Анатольевич Егоров дал публичную оценку действиям Сергея Лапочкина, мы хотели бы тоже публично задать несколько вопросов и получить на них ответы от главы департамента судейства и инспектирования.

Во-первых, господин Лапочкин в третий раз подряд судил нашу игру со "Спартаком". В одной из них в прошлом сезоне был назначен спорный пенальти в наши ворота. Насколько правильно такое назначение, если учесть процент матчей, выигранных "Спартаком" при его судействе?

Во-вторых, Александр Анатольевич заявляет, что якобы два футболиста прыгали, один другого не видел… Но если внимательно посмотреть, то можно увидеть, что Ари не прыгал. Вообще. Так действовал только Промес. Почему тогда Егоров говорит, что прыгали оба?

В-третьих, мог ли Ари совершать какие-либо футбольные действия после того, как ему наступили на ногу? Мог ли он дальше двигаться и продолжать играть в футбол? Мне кажется, нет.

У нас на стадионе установлена система ВАР. Думаю, в понедельник мы выложим видеозапись всех спорных эпизодов, сделанных с помощью камер этой системы. (Александр БОБРОВ)

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