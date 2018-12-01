Необычный подарок для Рахимова от "Енисея". Видео

"Енисей" после домашнего матча 16-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (1:1) вручил подарок главному тренеру грозненцев Рашиду Рахимову. 53-летнему специалисту подарили книгу сибирского писателя Николая Устиновича.

- Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов получил в подарок сборник писателя Николая Устиновича о природе Сибири и ее мужественных и отважных людях! - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов получил в подарок сборник писателя Николая Устиновича о природе Сибири и ее мужественных и отважных людях!#КультурныйКрасноярск pic.twitter.com/0V428An7BU – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 1 декабря 2018 г.

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