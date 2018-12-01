19:09 | Футбол — РПЛ

Необычный подарок для Рахимова от "Енисея". Видео

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"Енисей" после домашнего матча 16-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (1:1) вручил подарок главному тренеру грозненцев Рашиду Рахимову. 53-летнему специалисту подарили книгу сибирского писателя Николая Устиновича. 

Главный тренер грозненского "Ахмата" Рашид Рахимов получил в подарок сборник писателя Николая Устиновича о природе Сибири и ее мужественных и отважных людях! - сообщается в официальном Твиттере "Енисея".

 

Енисей - Ахмат

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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