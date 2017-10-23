Неманья Пейчинович: "Во втором тайме "Краснодар" будет рисковать, "Локомотиву" будет тяжело"

Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что у команды должно хватить сил на концовку встречи. Пейчинович подчеркнул, что москвичи знают сильные стороны соперника.

– Думаю, мы хорошо начали матч, но последние 20 минут преимущество было у соперника, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Пейчинович. – Мы хорошо играли до гола, и команда не очень устала, поэтому нужно продолжать играть так же.

Во втором тайме нам будет тяжело, ведь соперник будет атаковать и рисковать. Мы знаем их лучшие качества и козыри, так что посмотрим, как все сложится. Сил должно хватить, ведь с момента игры против "Шерифа" прошло четыре дня. В целом, футболисты должны быть готовы играть в таком плотном графике.