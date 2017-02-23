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Неманья Пейчинович: "Чувствую себя в "Локомотиве" как дома"

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Защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович в интервью "СЭ" заявил, что давно освоился в московском клубе. Также игрок рассказал о начале карьеры в команде.

 
Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ.Неманья Пейчинович: "Мечтаю о совместном фото с Путиным"

– Скоро уже три года, как вы в "Локо". Со стороны смотритесь одним из лидеров. А сами себя ощущаете вожаком?

– Я чувствую себя в команде как дома. Быстро привык к ней, полюбил эти цвета и наших болельщиков.

– При этом поначалу дела не ладились. Почему первые месяцы вы почти не играли?

– Тренером был тогда Кучук. На первом же сборе спросил, смогу ли я закрывать позиции правого и левого защитника. Я сказал "ок". Хотя привык играть центрального. А против "Зенита" меня вообще поставили опорным. Дальше просто оказался в запасе, в центре обороны играли Чорлука и Дюрица. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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