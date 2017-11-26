16:20 | Футбол — РФПЛ

Натхо не забил четвертый пенальти за ЦСКА

3

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, являющийся на протяжении всей своей карьеры столичном клубе одним из штатных пенальтистов, не смог забить 11-метровый удар в матче 18-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0). В составе армейского клуба из 20 пенальти хавбек реализовал 16, в четырех же случаях соперника спасал либо промах израильтянина, либо вратарь. (Алексей МОРОЗ)

Реализация пенальти Натхо за ЦСКА

 

Чемпионат России

Лига чемпионов

 

Забил

Не забил

Забил

Не забил

2014/15

7

0

1

0

2015/16

2

1

0

1

2016/17

3

0

1

0

2017/18

2

2

0

0

Итого

14

3

2

1

Трансляция матча "Рубин" – ЦСКА

3
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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