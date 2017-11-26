Натхо не забил четвертый пенальти за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, являющийся на протяжении всей своей карьеры столичном клубе одним из штатных пенальтистов, не смог забить 11-метровый удар в матче 18-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0). В составе армейского клуба из 20 пенальти хавбек реализовал 16, в четырех же случаях соперника спасал либо промах израильтянина, либо вратарь. (Алексей МОРОЗ)

Реализация пенальти Натхо за ЦСКА

Чемпионат России Лига чемпионов Забил Не забил Забил Не забил 2014/15 7 0 1 0 2015/16 2 1 0 1 2016/17 3 0 1 0 2017/18 2 2 0 0 Итого 14 3 2 1

Трансляция матча "Рубин" – ЦСКА