Натхо не забил четвертый пенальти за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, являющийся на протяжении всей своей карьеры столичном клубе одним из штатных пенальтистов, не смог забить 11-метровый удар в матче 18-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:0). В составе армейского клуба из 20 пенальти хавбек реализовал 16, в четырех же случаях соперника спасал либо промах израильтянина, либо вратарь. (Алексей МОРОЗ)
Реализация пенальти Натхо за ЦСКА
|
|
Чемпионат России
|
Лига чемпионов
|
|
Забил
|
Не забил
|
Забил
|
Не забил
|
2014/15
|
7
|
0
|
1
|
0
|
2015/16
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2016/17
|
3
|
0
|
1
|
0
|
2017/18
|
2
|
2
|
0
|
0
|
Итого
|
14
|
3
|
2
|
1
wedes
Транжирит деньги Гинера
17:25
alex13b
16 из 21 - это 76.19%.
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