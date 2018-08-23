Настоящая ковровая форма "Ростова". Фото

Пресс-атташе "Ростова" Никита Кириленко в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он изображен в ковровой форме. Снимок был сделан перед отправлением команды на игру 5-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

Идея о создании такой экипировки появилась после того, как один из болельщиков дончан пришел на матч 4-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) с ковром и бурно отмечал голы, что попало в телетрансляцию. Креативная идея российского клуба вызвала ажиотаж как в российских, так и в зарубежных СМИ.