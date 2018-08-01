"Налоговики" арестовали единственный счет "Анжи"

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по единственному банковскому счету клуба. По его словам, это связано с долгами по налоговым выплатам.

– Налоговая служба приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба, – цитирует ТАСС Флегонтова. – Причина – задолженность по налоговым выплатам.

Вместе с тем, гендиректор махачкалинцев не стал называть банк, в котором хранились денежные средства клуба. Ранее власти Дагестана отказались выделить "Анжи" около 300 миллионов рублей, о которых просил Флегонтов.

Как заявлял "СЭ" гендиректор, клуб попытается отправить в Уфу на матч второго тура чемпионата России против одноименной команды основной и молодежный составы команды. 25 июля из-за тяжелого финансового положения в Екатеринбург на встречу с "Уралом" не полетела "молодежка".

Напомним, по итогам сезона-2017/18 "Анжи" вылетел из элиты российского футбола, проиграв "Енисею" в стыковых матчах. После того, как "Амкар" из-за финансовых проблем прекратил свое существование, махачкалинцы сохранили прописку в премьер-лиге.

Что будет, если "Анжи " снимется с чемпионата?