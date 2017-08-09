Наиль Измайлов: "В мае просили Карреру указать позиции, нуждающиеся в усилении"

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов в интервью "СЭ" сказал, что еще в прошлом сезоне клуб просил главного тренера Массимо Карреру указать позиции, которые нуждаются в усилении. Руководитель отметил, что фамилии игроков итальянец назвал несколько позже.

– Какое видение турнирных перспектив было у клуба перед стартом нынешнего сезона?

– Разумеется, отчетливо понимали, что выиграть чемпионат непросто, но сохранить за собой звание лучшей команды во много раз сложнее, – сказал Измайлов. – И потому еще в мае попросили главного тренера обозначить позиции, требующие, на его взгляд, усиления. Эти позиции были названы. Подчеркну – именно позиции, а не фамилии, о чем сказал Каррера во вторник на пресс-конференции в Тарасовке. Скорее всего, это оказались сложности перевода, поскольку сами фамилии Каррера стал называть несколько позже. (Сергей ЕГОРОВ)