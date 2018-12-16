18:11 | Футбол — РПЛ

"Надеюсь, этот кошмар закончится". Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева

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Полузащитник "Ростова"  Артур Юсупов поддержал нападающего "Зенита"  Александра Кокорина и хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева.

- Ребята, Саня и Паша! Хочу поддержать вас в этой непростой ситуации. Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили. Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится. Вы выйдете на свободу и будете продолжать радовать болельщиков своей игрой, - сказал Юсупов в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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