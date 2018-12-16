"Надеюсь, этот кошмар закончится". Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов поддержал нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Ребята, Саня и Паша! Хочу поддержать вас в этой непростой ситуации. Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили. Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится. Вы выйдете на свободу и будете продолжать радовать болельщиков своей игрой, - сказал Юсупов в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

Все о чемпионате России - здесь