Набабкину грозит дисквалификация от двух до четырех матчей

Как стало известно "СЭ", КДК на ближайшем заседании изучит красную карточку защитника ЦСКА Кирилла Набабкина, полученную им в матче 3-го тура премьер-лиги с "Енисеем" (1:1). На 50-й минуте субботней игры арбитр Роман Галимов показал армейцу прямую красную карточку за то, что он в центре поля проявил агрессию и умышленно ударил Фегора Огуде ногой в бедро.

Такое нарушение, согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, наказывается дисквалификацией до четырех матчей: агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

Напомним, схожее нарушение допустил во встрече 1-го тура "Арсенал" – "Динамо" полузащитник бело-голубых Абдул Тетте, ударивший хавбека хозяева Горана Чаушича ногой в область паха. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал динамовца на две игры.

Ближайшее заседание КДК запланировано на среду. (Андрей СИЗЯКИН)