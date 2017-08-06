На стадионе "Санкт-Петербург" снова протекает крыша

На стадионе "Санкт-Петербург" протекает крыша во время матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак". Перед началом игры прошел сильный дождь с градом.

Стадион был открыт в этом году, ранее болельщики уже неоднократно жаловались на протечки.