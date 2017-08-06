На стадионе "Санкт-Петербург" снова протекает крыша

На стадионе "Санкт-Петербург" протекает крыша во время матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак". Перед началом игры прошел сильный дождь с градом.
Стадион был открыт в этом году, ранее болельщики уже неоднократно жаловались на протечки.
60 миллиардов🤣 без комментариев 🤣 pic.twitter.com/BvQzzmeac7– OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 6 августа 2017 г.
Потеклооооо!!!! pic.twitter.com/VPlSaae97D– Евгения Трусова (@lovejunya) 6 августа 2017 г.
Игорь Албин: "Протечек кровли на стадионе "Санкт-Петербург" больше нет" //
Игорь Албин: "Фотографии протечек стадиона "Санкт-Петербург" вызывают недоумение"
shpasic
хороший повод, чтобы отменить результат матча.
22:55 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
...и вообще!!!))
22:18 6 августа
Любитель выпить и закусить
Скока миллиардов денег угробили в пустую, и никто не сел в тюрьму за это, бардак в стране.
22:05 6 августа
old grumbler
а счет 5-1 в пользу Зенита!!!!!!!!!!!!!!
21:50 6 августа
GoaLapagos
ПОЗОРИЩЕ
21:50 6 августа
waleriy
Крыша протекает и незакрывается , поле прыгает,деньги своровали - это еще цветочки
21:48 6 августа