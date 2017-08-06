21:23 6 августа | Футбол — РФПЛ

На стадионе "Санкт-Петербург" снова протекает крыша

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На стадионе "Санкт-Петербург" протекает крыша во время матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак". Перед началом игры прошел сильный дождь с градом. 

Стадион был открыт в этом году, ранее болельщики уже неоднократно жаловались на протечки.

Игорь Албин: "Протечек кровли на стадионе "Санкт-Петербург" больше нет" //
Игорь Албин: "Фотографии протечек стадиона "Санкт-Петербург" вызывают недоумение" 

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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shpasic

хороший повод, чтобы отменить результат матча.

22:55 6 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

...и вообще!!!))

22:18 6 августа

Любитель выпить и закусить

Скока миллиардов денег угробили в пустую, и никто не сел в тюрьму за это, бардак в стране.

22:05 6 августа

old grumbler

а счет 5-1 в пользу Зенита!!!!!!!!!!!!!!

21:50 6 августа

GoaLapagos

ПОЗОРИЩЕ

21:50 6 августа

waleriy

Крыша протекает и незакрывается , поле прыгает,деньги своровали - это еще цветочки

21:48 6 августа